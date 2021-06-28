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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٧:٤٦ م

حزب الله يدين بشدة العدوان الأميركي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية

حزب الله يدين بشدة العدوان الأميركي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية

ادان حزب الله بشدة العدوان الأميركي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية فجر اليوم وأدى إلى استشهاد عدد من المجاهدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حزب الله ادان بشدة العدوان الأميركي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية فجر اليوم وأدى إلى استشهاد عدد من المجاهدين.

وأكد في بيان أنما قامت به الطائرات الحربية الأميركية هو اعتداء صارخ على سيادة البلدين الشقيقين، لإضعاف قدراتهما في مقاومة جماعات الإرهاب والتكفير.

وأشاد حزب الله بالمواقف الرسمية والشعبية العراقية التي أجمعت على رفض العدوان، ويعرب عن تعازيه الحارة بالشهداء الأبطال، مؤكداً ان كل الغارات الأميركية ستزيد الشعب العراقي إصراراً على حقه في تحرير بلده والدفاع عن شعبه ومجاهديه، مشدداً على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار والأمن قبل طرد القوات الأميركية المحتلة من أرض البلدين./انتهى/

رمز الخبر 1915714
https://ar.mehrnews.com/news/1915714/

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