رئيسي يستأذن قائد الثورة من اجل التركيز على تشكيل الحكومة/ 137 وفاة جديدة بكورونا

رئيسي يستأذن قائد الثورة من اجل التركيز على تشكيل الحكومة

بعث رئيس الجمهورية المنتخب "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي"، رسالة الى سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد "علي الخامنئي"، من أجل استئذان سماحته في سبيل التركيز على تشكيلته الوزارية الجديدة.

وأفادت وكالة مهر للانباء ان آية الله السيد "إبراهيم رئيسي " اعرب في رسالته عن شكره لسماحة قائد الثورة الاسلامية على ثقته ودعمه وتوجيهه خلال فترة مسؤوليته في الجهاز القضائي وايضا ابداء سماحة قائد الثورة خلال استقباله الاخير لمسؤولي هذه السلطة اهتماماته الخاصة باداء السلطة القضائية خلال العامين الماضيين...

العميد فدوي: الشعب الايراني سيكسر الحظر ويتجاوز المصاعب قريبا

صرح نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد "علي فدوي"، اليوم الاربعاء؛ خلال مراسم توديع القائد السابق وتقديم القائد الجديد لفيلق "الحسن المجتبى (ع)"؛ بان الشعب الايراني سيتغلب على الحظر المفروض من قبل العدو ويتجاوز المصاعب قريبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد "علي فدوي" أشار في تصريحه اليوم الاربعاء، خلال مراسم توديع القائد السابق وتقديم القائد الجديد لفيلق "الحسن المجتبى (ع)" في محافظة البرز غرب طهران، الى جرائم الاعداء منذ انتصار الثورة الاسلامية لغاية الان وقال: ان مجال انشطة الحرس الثوري واسعة وما نتوقعه من المسؤولين المعنيين التقدم بالامور في هذا المجال...

روحاني: إجراءات ترامب ضد الاقتصاد الإيراني أكبر من جريمة حرب

قال الرئيس حسن روحاني ان الشعب الايراني اجتاز عقد ثمانينيات القرن الماضي بصعوبة في ظل الاعتداءات الارهابية وجرائم الحرب، كما انه اليوم يواجه ارهابا آخر منذ عام 2018 والي اليوم وهو الارهاب الاقتصادي ، فما فرضه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب على ايران كان أكبر من الحظر واكبر من الحرب وهو الارهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف روحاني في كلمته بجلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء: لقد نفذ ترامب وانصاره الارهاب الاقتصادي على ايران ومنعوا حتى وصول الدواء والغذاء الي البلاد ، وهذا الارهاب مايزال مستمرا ، فخليفة ترامب يواصل تنفيذ جرائم سلفه، وبالتالي فأن بايدن وادارته ماضون في نفس طريق الاجرام الذي اسسه ترامب.

واكد روحاني انه لو لم يكن هناك فيروس ترامب وفيروس كورونا لتجاوز النمو الاقتصادي في ايران الاربعة بالمئة من دون النفط ، مضيفا ان الحكومة لم تدخر وسعا في مواجهة الحرب الاقتصادية وتداعياتها ، كما عملت بجد لانجاح الاتفاق النووي ورفع الحظر عن البلاد...

واعظي : يجب على اميركا أن تعمل بالتزاماتها اولا

صرح مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمود واعظي" بانه ينبغي على اميركا اولا العمل بالتزاماتها كونها هي التي خرجت من الاتفاق النووي ومن ثم تقوم ايران بالتحقق من ذلك قبل ان تعود للعمل بالتزاماتها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمود واعظي" قال في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء: لقد اكدنا منذ اليوم الاول على هذا الموضوع ووصفه الرئيس الاميركي بانه خلاف اساسي بسبب انهم لا يريدون تلبية مطلبنا الاساسي. هذا حقنا ويجب ان نحصل على التطمينات اللازمة. لا يمكننا ان نكون ضمن معاهدة نشعر معها بان حدثا ما سيحصل في اي لحظة...

وزارة الصحة: تسجيل 137 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (الاربعاء) الى 84 الفا و264شخصا، بعد تسجيل 137 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاربعاء 30 حزيران/يونيو)، عن تسجيل11 آلاف و 748 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و204 الفا و557شخصا.

وأضافت أن 1222شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و 183 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة...

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