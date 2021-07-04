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٠٤‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١:٣٥ م

اليوم الاحد؛

الحشد الشعبي يحبط محاولة تفجير أبراج للكهرباء في نينوا

الحشد الشعبي يحبط محاولة تفجير أبراج للكهرباء في نينوا

أحبط الحشد الشعبي في العراق، محاولة لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الهيئة الحشد الشعبي، أن "قوة من اللواء 25 أحبطت محاولة لعناصر داعش لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوب محافظة نينوى".

وعثر الحشد، خلال العملية على ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع كانت معدة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية.

وفي وقت سابق، قٌتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بهجمات طالت شبكات الكهرباء، وأدت إلى تخريب 61 خطا رئيسيا للطاقة، وفق خلية الاعلام الحكومي في العراق.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، سلسلة قرارات نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال الساعات الماضية من توقف ولضمان معالجة سريعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1915844
https://ar.mehrnews.com/news/1915844/

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