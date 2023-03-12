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١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٢:١٦ م

الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية أمنية واسعة في نينوى

الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية أمنية واسعة في نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية واسعة غربي محافظة نينوى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان صادر عن الهيئة، فإنّ "قوة من الجيش العراقي والألوية 33 - 21 - 53 - 44 - 25 وأقسام العمليات والاستخبارات المنسوبة إلى عمليات نينوى للحشد الشعبي، شرعت بعملية دهم وتفتيش واسعة".

وأوضح البيان أنّ العملية شملت جبال شيخ إبراهيم، وجبال عداية، ومقالع عين الجحش، والطريق الإستراتيجي باتجاه غربي محافظة نينوى.

وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت قيادة الشرطة في محافظة نينوى العراقية القضاء على مخلفات تنظيم "داعش"، حيث تمكنت من إزالة ورفع نحو 7 آلاف صاروخ وعبوة في مناطق بسهل نينوى.

جدير بالذكر أنّه جرى الإعلان عن تحرير نينوى من سيطرة تنظيم "داعش" في عام 2017.

/انتهى/

رمز الخبر 1931450

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