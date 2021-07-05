الحكومة اتخذت كل الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تأثير الحظر/تسجيل 165 وفاة بكورونا

الرئيس روحاني: الحكومة اتخذت كل الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تأثير الحظر

أكد الرئيس حسن روحاني، أن الحكومة الإيرانية وفي ذروة الحرب الاقتصادية اتخذت الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تأثير الحظر الظالم على توفير السلع الضرورية.

السفير الايراني الجديد في لندن يتوجه الى مقر عمله

يتوجه سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد في لندن محسن بهاروند يوم الاحد الى مقر عمله خلفا للسفير السابق حميد بعيدي نجاد.

وزارة الخارجية: تعقب مصير أربعة دبلوماسيين إيرانيين من أولويات الإجراءات الدبلوماسية

أكدت وزارة الخارجية الايرانية أنه بالنظر إلى احتلال الكيان الصهيوني للبنان عام 1982، فإن المسؤولية السياسية والقانونية عن اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين تقع على عاتق الكيان الصهيوني وأنصاره الإرهابيين.

تقديم نحو 2200 طلب للحصول على براءة الاختراع في الدائرة العلمية والتكنولوجية

بدعم من مركز براءة الاختراع في الدائرة العلمية والتكنولوجية في رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تم تسجيل 164 اختراعا ايرانيا في النظام الدولي لبراءات الاختراع.

مساعد وزير الخارجية الايراني: شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل البلاد الاسبوع الجاري

اعلن مساعد شؤون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الايرانية رسول مهاجر بان شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل الى البلاد خلال الاسبوع الجاري.

وزارة الصحة: تسجيل 165 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن165 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 84 الفا و792 شخصا.

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