الطوارئ الروسية تحدد موقع سقوط طائرة النقل الروسية "أن – 26"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم الخدمات الطوارئ بأن فرق الإنقاذ حددت موقع سقوط الطائرة "أن – 26" في كامتشاتكا، وقال بهذا الشأن: "من المفترض أن نقطة سقوط الطائرة في البحر تم تحديدها".

وكانت الطائرة التابعة لشركة نقل محلية متوجهة في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بلدة بالانا وقد انقطع الاتصال بها خلال الرحلة.

وكان على متن الطائرة، حسب وزارة الطوارئ، 28 شخصا وهم 22 راكبا بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد.

وتقول شركة الطيران المحلية أن الاتصال بالرحلة رقم 251 فقد عند اقترابها من بلدة بالانا على بعد 9 كيلو مترات من محطة الوصول.

المصدر: نوفوستي

/انتهى/