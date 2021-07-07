السبيل الوحيد للخروج من الحلقة المفرغة الحالية هو إعادة إحياء الاتفاق النووي بالكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، رد على تقرير لرويترز حول نية إيران إنتاج معدن اليورانيوم المخصب إلى 20٪.

وعلى حسابه على تويتر، أشار أوليانوف إلى أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، انتهج سياسة "الضغوط القصوى " ضد إيران. وأشار إلى أن السبيل الوحيد للخروج من هذه "الحلقة المفرغة" هو استئناف محادثات فيينا.

وكتب الدبلوماسي الروسي الكبير على تويتر: "ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها أن إيران تعتزم إنتاج معدن اليورانيوم المخصب إلى 20 في المائة، وان الولايات المتحدة، بدورها، حافظت على سياسة دونالد ترامب للضغوط القصوى وان "السبيل الوحيد للخروج من هذه الحلقة المفرغة هو استئناف محادثات فيينا دون تأخير وإحياء الاتفاق النووي بشكل كامل".

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