وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال قائد الثورة الاسلامية في رسالة تعزية بهذه المناسبة: ان احمد جبريل كان رجلا شجاعا قضى حياته مناضلا من اجل وطنه المغتصب وشعبه المظلوم.

وتوفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل الأربعاء، عن عمر ناهز 83 عاماً.

,عقب رحيل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة- أحمد جبريل، أصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، يوم الخميس، بياناً عزّى فيه ذويه والشعب الفلسطيني وجميع عناصر المقاومة في منطقة غرب آسيا برحيل هذا المناضل الذي لم يعرف التعب.

وجاء في بيان قائد الثورة: أتقدم بأحر التعازي في وفاة المناضل الذي لا يعرف معنىً للتعب، السيد أحمد جبريل، إلى الشعب الفلسطيني، وكل المجاهدين والناشطين في ساحة النضال الملحمي الفلسطيني، وعناصر المقاومة كافة في غربي آسيا، وذوي الفقيد.

وأضاف قائد الثورة في بيانه: لقد قضى هذا الرجل الشجاع المثابر حياته في النضال من أجل وطنه المغصوب وشعبه المظلوم.

وتمنى قائد الثورة الاسلامية، للفقيد احمد جبريل الأجر الجزيل والرحمة والمغفرة الإلهية./انتهى/