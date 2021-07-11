يمكننا تطعيم 500 ألف شخص يوميًا /تسجیل 151حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الرئيس روحاني: يمكننا تطعيم 500 ألف شخص يوميًا / الحاجة إلى إعادة فتح المدار

أوضح الرئيس الايراني حسن روحاني، أن "هناك استعداد لتطعيم 500 ألف شخص يوميا وهذا يخلق الكثير من الأمل فضلا عن المناعة"، فيما أكد ضرورة إعادة فتح المدارس.

خلال لقائه وزير الرياضة والشباب؛ رئيسي: يجب إعطاء الشباب المزيد من الفرص في مجال الإدارة

أكد الرئيس الايراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي، انه يجب إعطاء الشباب المزيد من الفرص في مجال الإدارة أكثر من ذي قبل.

السفير الايراني في بيروت يلتقي نبيه بري

التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت محمد جلال فيروز نيا، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وزير الامن الايراني يرسل برقية تعزية في وفاة المجاهد "أحمد جبريل"

ارسل وزير الامن الايراني سيد محمود علوي برقية تعزية في وفاة "أحمد جبريل" أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

قائد القوة البحرية للحرس الثوري: سيتم نشر المستشفيات المتنقلة لتغطية حاجة الشبكة الصحية والعلاجية في إيران

اعلن قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري بان القسم الصحي لهذه القوة قد عبأ جميع طاقاته الصحية والطبية لتقديم الخدمات للمواطنين في الموجة الخامسة لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

تعاون عماني ايراني في مجال التجارة والاستثمارات

دعا الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتشغيل الموانئ في سلطنة عمان (مرافي) "أحمد العبري"، ايران الى الاستثمار في مشروع تطوير ميناء السويق العماني.

الفیلم الايراني "من الصفر إلى المنصة" يعرض في السينما الامريكية

تألق الفيلم الوثائقي الايراني"من الصفر إلى المنصة" للمخرجة "سحر مصيبي" ، في دور السينما الأمريكية وفي المهرجانات المحلية والأجنبية.

ببطولة العالم للقوة البدنية؛ لاعب القوة البدنية الإيراني يحرز فضیة وزن 83 كغم

احرز اللاعب الإيراني، فريد صالحي فضیة وزن 83 كغم ببطولة العالم للقوة البدنية المقامة في ليتوانيا.

وزارة الصحة والعلاج: تسجیل 151حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن 151حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 85 الفا و694شخصا.

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