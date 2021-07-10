السفير الايراني في بيروت يلتقي نبيه بري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان، محمد جلال فيروزنيا حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

يذكر ان لبنان يواجه أزمة اقتصادية هذه الأيام، خاصة مشكلة التزود بالوقود، والجميع ينتظر تشكيل حكومة جديدة في هذا البلد.

وردت السفارة الإيرانية مؤخرا على تصريحات سفيرة الولايات المتحدة على موقع تويتر بالإعلان عن استعدادها لتزويد لبنان بالوقود، وكتبت: "وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى بيروت لا يتطلب تفاهم مع السفيرة الأميركية، لا ينبغي لها أن تتدخل في الشؤون الأخوية بين البلدين والشعب الايراني واللبناني./انتهى/