القوات الأمريكية تسرق دفعة جديدة من قمح سوريا إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "القوات الامريكية أخرجت ٢٤ شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق من صوامع تل علو بريف الحسكة الشمالي وادخلتها الى الاراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي".

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب خيرات السوريين من مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تأتمر بأمرها.

وتنتشر القوات الأمريكية في مناطق آبار النفط لسرقته إضافة إلى سرقة المحاصيل الرئيسة مثل القمح وذلك لتمويل المجموعات المسلحة التي تدعمها وفى مقدمتها "قسد" ولحرمان الشعب السوري من خيرات بلاده بالتزامن مع حصارها الجائر الذي تفرضه عليه لمنعه من الحصول على الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

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