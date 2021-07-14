العراق.. ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى كورونا إلى 124 قتيلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الملومة، أن مركز الدفاع المدني العراقي أعلن، ارتفاع عدد قتلى حريق مستشفى الإمام الحسين في مدينة الناصرية إلى 124 قتيلاً.

من الممكن أن يكون هناك بعض الأشخاص تحت المبنى الذي دمرته النيران.

وحسب التقرير، اندلع الحريق في جناح الحجر الصحي لمرضى كورونا بمستشفى الإمام الحسين بمحافظة ذي قار.

وعقب الحادث الذي وقع صباح يوم الثلاثاء، تم اعتقال مدير صحة ذي قار ورئيس المستشفى ورئيس إدارة الإطفاء بالمحافظة.

كما أعلن محافظ ذي قار يوم أمس، الحداد العام.

وأثار الحادث رد فعل من السلطات العراقية. كما قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن حادثة مستشفى الإمام الحسين وقبله مستشفى ابن الخطيب كانت نتيجة الفساد وسوء الإدارة اللذين تجذرا في البلاد.

/انتهى/