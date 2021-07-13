الأزهر تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى مصابي كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يشارك الأزهر الشريف الشعب العراقي عزاءه في هذا المصاب الجلل، داعيا الله أن يحفظ العراق، وأن يجنب أهله كل مكروه وسوء، وأن يجعل هذا المصاب آخر المآسي التي يتعرض لها هذا الشعب العربي العريق.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأعلنت الحكومة العراقية، بدء تحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على أسباب الحادث، مع إعلان الحداد الرسمي على الضحايا.

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