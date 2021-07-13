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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٢:٣١ م

الأزهر تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى مصابي كورونا

الأزهر تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى مصابي كورونا

قدم الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى العراق ؛ قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا حريق مركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين (ع) بمحافظة ذي قار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يشارك الأزهر الشريف الشعب العراقي عزاءه في هذا المصاب الجلل، داعيا الله أن يحفظ العراق، وأن يجنب أهله كل مكروه وسوء، وأن يجعل هذا المصاب آخر المآسي التي يتعرض لها هذا الشعب العربي العريق.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأعلنت الحكومة العراقية، بدء تحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على أسباب الحادث، مع إعلان الحداد الرسمي على الضحايا.

/انتهى/

رمز الخبر 1916069
https://ar.mehrnews.com/news/1916069/

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