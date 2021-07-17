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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١٢:٣٣ م

روحاني:

حقن ما يزيد عن 7 ملايين لقاح كورونا/ نحو 7 ملايين جرعة إضافية ستدخل البلاد هذا الأسبوع

حقن ما يزيد عن 7 ملايين لقاح كورونا/ نحو 7 ملايين جرعة إضافية ستدخل البلاد هذا الأسبوع

اعل الرئيس الايراني حسن روحاني عن "حقن أكثر من 7 ملايين لقاح و توزيع مليوني لقاح آخر، ورغم ذلك ستدخل البلاد نحو 7 ملايين جرعة إضافية هذا الأسبوع"، مؤكدا أن "توفير اللقاحات لا يكفي لمنع تفشي وانتشار الفيروس".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اوضح روحاني في كلمته خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا اليوم السبت، ان نحو 7 ملايين درعة لقاح كورونا ستدخل البلاد خلال هذا الاسبوع كما أن البلاد ستنتج نحو 3 ملايين جرعة من اللقاح وبذلك فان مجموع ما ستحصل عليه البلاد من جرع اللقاح 10 ملايين جرعة، خلال الاسبوعين القادمين.

كما نوه روحاني الى أن أكثر من 7 ملايين شخص تلقوا لقاح كورونا خلال الفترة الماضية وان العمل قائم على قدم وساق لتلقي الجميع للقاح، وقد تم توزيع مليوني جرعة على المراكز الطبية لحقنها بين أبناء الشعب.

وشدد على أن توفير اللقاحات لا يكفي لمنع تفشي وانتشار الفايروس، وانما ينبغي العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية، مشيرا الى أنه حتى لو تلقى الشعب الايراني كله اللقاح فان ذلك لا يحصن البلاد والمواطنين من الاصابة، اذ يكفي وجود مصابين في الدول المجاورة لايران لنقل الفايروس للبلاد.

واستدل الرئيس روحاني على رأيه بالبلدان الأوروبية، موضحا أن هذه البلدان تشهد يوميا اصابات جديدة بكورونا على الرغم من أن أغلبية مواطنيها تلقوا اللقاح لالمضاد للمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916157
https://ar.mehrnews.com/news/1916157/

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