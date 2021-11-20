رئيسي يصدر قرار برفع حظر التجول الليلي في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، اية الله السيد ابراهيم رئیسي، قال الیوم السبت في اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة کورونا ان قلق الحکومة الرئیسي هو صون أرواح المواطنین مؤكداً ان الحكومة تواصل النهج بقوة حتی تحقق الظروف المطلوبة.

وعبر الرئیس الايراني عن شکره لجهود الكوادر الطبية والعلاجية في مواجهة کورونا وتعاون المواطنین للحد من تفشي الجائحة، قائلا: "هناك اجراءات واسعة وقيمة للتطعیم العام وصون ارواح المواطنين لکن من الضروري استمرار الالتزام بکامل التوصیات الصحیة والاحترازیة".

واكد رئيسي على ضرورة التحكم في حركة التنقل عبر الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد، مضيفا: "ان على وزارتي الداخلية والصحة التحكم في حركة تنقل المسافرين والوافدين عبر الحدود بحساسية وجدية".

/انتهى/