المحور الرئيسي لمكافحة كورونا في البلاد يرتكز على اللقاح المحلي/تسجیل 175 حالة وفاة بفيروس كورونا

الرئيس الايراني المنتخب: المحور الرئيسي لمكافحة كورونا في البلاد يرتكز على اللقاح المحلي

قال رئيس الجمهورية المنتخب "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي"، ان المعيار والمحور الرئيسي الذي ينبغي التعويل عليه لمكافحة فيروس كورونا في البلاد، يرتكز على اللقاح المحلي المضاد لهذا الوباء.

روحاني: حقن ما يزيد عن 7 ملايين لقاح كورونا/ نحو 7 ملايين جرعة إضافية ستدخل البلاد هذا الأسبوع

اعل الرئيس الايراني حسن روحاني عن "حقن أكثر من 7 ملايين لقاح و توزيع مليوني لقاح آخر، ورغم ذلك ستدخل البلاد نحو 7 ملايين جرعة إضافية هذا الأسبوع"، مؤكدا أن "توفير اللقاحات لا يكفي لمنع تفشي وانتشار الفيروس".

في محادثات هاتفية منفصلة؛ شهرياري يؤكد ضرورة دور علماء افغانستان في حل المشاكل الراهنة في هذا البلد

اجرى امين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية حجة الاسلام حميد شهرياري محادثات هاتفية مع عدد من علماء الدين في افغانستان.

فيما يتعلق بالجفاف ونقص المياه؛ رئيسي يجري مكالمة هاتفية مع ممثل قائد الثورة ومحافظ خوزستان

اجرى الرئيس المنتخب الايراني اتصالا هاتفيا مع ممثل قائد الثورة ومحافظ خوزستان للتعرف على آخر القضايا والأوضاع في المحافظة وخاصة قضية الجفاف ونقص المياه.

انطلاق تصدير النفط من ميناء جاسك في اليومين المقبلين

أعلن مدير مشروع ميناء جاسك النفطي وحيد مالكي عن تحميل وتصدير أول شحنة النفط الثقيل من ميناء جاسك عبر رصیفین عائمین في اليومين المقبلين.

وزارة الصحة والعلاج: تسجیل 175 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن175حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 86 الفا و966شخصا.

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