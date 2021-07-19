اندلاع حريق بقاعدة الامام علي الجوية في ذي قار العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مراسلة وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان"حريقا اندلع في قاعدة الامام علي الجوية بمحافظة ذي قار"، مبينة ان" الحريق نشب في سكن المراتب وبعض الجملونات الخاصة بالقاعدة.

وتابعت، ان"سيارات الدفاع المدني وصلت الى القاعدة لاخماد الحريق المشتعل.

كما ان العراق لديها بنى تحتية محدودة ومتهالكة في مختلف القطاعات بينها قطاع الصحة جراء عقود من الحروب المتتالية وعدم استقرار الأوضاع الأمنية والفساد المستشري في البلاد وهذا الامر يسبب في اندلاع كوارث متتالية في جميع انحاء العراق.

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