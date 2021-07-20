قوات الاحتلال تقيم حواجز في الضفة وتمنع حركة المواطنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن دوريات الكيان المحتل نصبت عددا من الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية إلى البلدة، وكذلك مدخل قرية كفيرت المجاورة.

وأضافت المصادر، أن الجنود الاحتلال شرعوا بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ومنعتهم من الدخول أو الخروج، بالتزامن مع نشر فرقة مشاة بين حقول الزيتون، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق ترابية.

وفي السياق عينه، نصبت القوات الإحتلال حاجزا طيارا على المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم "النشاش"، وأوقفت عشرات المركبات المارة، ودققت في هويات راكبيها، وقامت بتصويرها.

المصدر: معا

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