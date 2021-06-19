قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ففي الخليل، داهمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة، واقتحمت منزل الأسير المحرر يوسف أبو راس، وحققوا معه ميدانيا وسلموه بلاغاً لمراجعة المخابرات.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا بالقرب من مدخل بلدة سلواد شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عثمان محمد حماد، أثناء مروره من المكان.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب غسان عدنان الأطرش وهو من سكان محافظة جنين.

واندلعت مواجهات ليلية في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وأغلق جنود الاحتلال حاجز بيت فوريك شرق المدينة، وفجروا جسما مشبوها عند الحاجز.

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