قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قوات الاحتلال اعتقلت شابا من مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صابر إبراهيم العبيّات (29 عاما) بعد دهم منزل ذويه الواقع في منطقة واد أبو فريحة، وتفتيشه، كما داهمت ذات القوة في نفس المنطقة منزلي الأسيرين نصار عبيّات، وأحمد محمد عبيّات، وعبثت بمحتوياتهما .

كما اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من بلدتي يعبد وجبع، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من بلدة رمانة في محافظة جنين.

وتسللت قوات خاصة للكيان المحتل "مستعربين" الى بلدة جبع واعتقلت الشاب عصام خالد علاونة من منزله، كما اعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق الشاب مالك طالب حمور، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية رمانة غرب جنين، واستولت على تسجيل كاميرات مراقبة.

وفي بلدة يعبد، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يزيد عبد الرحيم عابد، بعد ان داهمت منزل ذويه وفتشته.

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