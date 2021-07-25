قواتنا قامت برفع قدراتها بما يتناسب مع التهديدات الحديثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الادميرال سياري خاطب صباح اليوم الأحد في حفل افتتاح الدورة القتالية التمهيدية الخامسة عشرة التي أقيمت في مجمع شهداء الجيش 01 (القوات البرية) قائلا: "أنتم النخبة صناع المستقبل وحماة البلاد يجب عليكم أن تُطوروا النظام المقدس للجمهورية الإسلامية من خلال الاعتماد على العلوم والتكنولوجيا الحديثة".

واضاف: إن شباب اليوم هم حجر الأساس للتنمية المستدامة وتقدم البلاد، ومن المتوقع أن تتحرك نخب المجتمع من أجل تطوير البلاد لضمان مستقبل آمن ومزدهر للجمهورية الاسلامية وان تسعو لتحقيق هذا الهدف المقدس.

وتابع: "اليوم من مهامنا المهمة أن نشعر بالمسؤولية عن ضمان مستقبل البلاد وبذل الجهد اللازم في هذا الصدد، وبالتأكيد مع بذل جهود الشباب الموهوبين سيتم ضمان مستقبل البلاد وتحسين مكانة ايران في الساحة الدولية".

واستطرد قائلا: "لقد مرت القوات المسلحة الإيرانية بثماني سنوات من الدفاع المقدس بكل فخر، واليوم لديها قوة لا تسمح لأي عدو بالتعدي على الجمهورية الاسلامية". واضاف: "اليوم الشعب الإيراني لديه تجربة قيمة للغاية من عصر الدفاع المقدس في سجله. ويجب الاستفاده من هذه التجارب باستخدام المعدات الحديثة والقوى العاملة المتخصصة".

واكد سياري: "ان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ينتظر منكم أن تعدوا أنفسكم للتقدم وإنتاج المعدات ومواجهة التهديدات المستقبلية بما يتوافق مع التطورات العلمية".

وأشار الأدميرال سياري: "اليوم يجب على كل أفراد المجتمع أن يتعلموا المبادئ الأساسية للدفاع عن اراضي الجمهورية الاسلامية، ويجب ألا نسمح للاعداء باخذ سنتيمتر واحد من أراضي الجمهورية الإسلامية./انتهى/