 اختتام الألعاب الأولمبية.. وداعا "طوكيو 2020" إلى اللقاء "باريس 2024"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرت دورة الألعاب الأولمبية بنجاح رغم تفشي جائحة كورونا وانطلقت وسط بروتوكول صحي صارم مع إخضاع الجميع لاختبارات فيروس كورونا ورغم عدم السيطرة بشكل كامل على العدوى تزامنا مع غياب الجماهير أشاد الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بالنجاح منقطع النظير لطوكيو.

وتربعت الولايات المتحدة الأمريكية على عرش صدارة الترتيب العام لألعاب أولمبياد "طوكيو 2020" وذلك للدورة الأولمبية الثالثة على التوالي، برصيد 113 ميدالية (39 ذهبية و40 فضية و33 برونزية).

واحتلت الصين المركز الثاني برصيد 88 ميدالية (38 ذهبية و32 فضية و18 برونزية)، وتلتهما اليابان مستضيفة الدورة، في المرتبة الثالثة، بأفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، بحصدها 58 ميدالية (27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية).

واحتلت بريطانيا المركز الرابع من حيث الميداليات الذهبية (22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية).

وجاءت روسيا، التي شاركت تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، في المرتبة الخامسة برصيد (20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية).

بينما حصدت قطر والفلبين وبرمودا الذهب للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها الأولمبية.

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