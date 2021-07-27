الداخلية اليمنية تدين تدمير العدوان للبيئة البحرية في مياه عدن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشارت الداخلية اليمنية في بان لها، إلى أن تقرير مصلحة خفر السواحل، يؤكد معرفة الاحتلال ومرتزقته بأن السفينة متهالكة وتشكل خطرا محقّقا على البيئة والأحياء البحرية والحركة الملاحية، وأنها كانت ممنوعة من الرسوْ في كل الموانئ، ومع ذلك سمحت قوى العدوان والمرتزقة بوصولها إلى ميناء عدن وبقائها لفترة طويلة انتهت بغرقها وتسرب حمولتها وتلويث سواحل المحافظة في جريمة – من الواضح – أنها ارتكبت عن سابق إصرار وتعمد.

وحملّ البيان قوى العدوان ومرتزقتها المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار الناجمة عن غرق السفينة المذكورة وتسرب حمولتها النفطية./انتهى/