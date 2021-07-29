تدشن ثاني مستشفى للامراض التنفسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد حيدري في كلمته اليوم الخميس خلال مراسم الافتتاح: ان القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بوقوفها الى جانب الكوادر الصحية والطبية قد حولت تهديد كورونا الى فرصة لخدمة المواطنين والمحرومين واستعرضت تجسيد العمل والادارة الجهادية والثورية.

واشار قائد القوة البرية الى الامر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة بمساعدة ومد يد العون للمواطنين في ازمة كورونا واضاف: انه الى جانب افتتاح هذا المستشفى فقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لخدمة المواطنين الاعزاء في محافظة سيستان وبلوجستان ومنها مدينة خاش لمعالجة مشكلة المياه والكهرباء في عدد من القرى حيث سيتم البدء بتنفيذها سريعا.

واعرب العميد حيدري عن امله بان يزيد هذا المستشفى بصورة ملحوظة قدرات القطاع الصحي والطبي في المدينة لخدمة المواطنين فيها./انتهى/