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٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٤٥ م

التحالف الدولي بقيادة امريكا ينشئ قاعدة جديدة في عين العرب شمال سوريا

التحالف الدولي بقيادة امريكا ينشئ قاعدة جديدة في عين العرب شمال سوريا

بدأ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء قاعدة عسكرية جديدة بمنطقة عين العرب في ريف حلب الشرقي، شمال سوريا.  

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب مصادر "سبوتنيك" الروسية في سوريا، دخلت عشرات الشاحنات المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية إلى المنطقة، التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بهدف إنشاء القاعدة.

وتضمنت الشاحنات غرفاً مسبقة الصنع وكتلا إسمنتية، كاميرات مراقبة، وصهاريج وقود. وقد وصلت إلى مدينة عين العرب تحت حماية مدرعات عسكرية أمريكية.

وأكدت المصادر أن قوات خاصة أمريكية كانت قد دخلت منطقة عين العرب بوقت سابق بهدف استطلاع المنطقة لتحديد موقع مناسب لإنشاء القاعدة العسكرية الجديدة

ويأتي إنشاء هذه القاعدة بعد تهديدات تركية عبر الفصائل العسكرية الموالية لها المتواجدة بريف حلب بشن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بهدف السيطرة على منطقة عين العرب بريف حلب الشرقي.

رمز الخبر 1952520

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