مظاهرات وصدامات في ألمانيا رفضاً لتدابير "كورونا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تحدّى مئات المحتجين المناهضين لتدابير الإغلاق من أنصار حركة "كويردنكر" الأحد أمراً للمحكمة بحظر التظاهر ونظمّوا تجمّعات في العاصمة الألمانية برلين تخللتها صدامات مع الشرطة الألمانية.

وأفادت الشرطة أن بعض المحتجين "ضايقوا وهاجموا" عناصر الأمن في منطقة شارلوتنبرغ غرب العاصمة وتجاوزوا الحواجز.

وقالت شرطة برلين عبر تويتر إن المحتجين "حاولوا اختراق سلسلة للشرطة وجرّ زملائنا، أدى ذلك إلى استخدام المواد المسيلة والهراوات والعنف الجسدي"، مضيفةً أنه "تم توقيف عدد من الأشخاص".

ونظمّت التظاهرات بدعوة من حركة "كويردنكر"، التي باتت أبرز حركة مناهضة لقيود احتواء فيروس كورونا في ألمانيا./انتهى/