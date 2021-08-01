  1. الدولية
  2. أوروبا
٠١‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٨:٠٩ م

مظاهرات وصدامات في ألمانيا رفضاً لتدابير "كورونا"

مظاهرات وصدامات في ألمانيا رفضاً لتدابير "كورونا"

تظاهر مئات المحتجين المناهضين لتدابير احتواء فيروس كورونا في ألمانيا ويصطدمون مع الشرطة التي نشرت أكثر من 2000 عنصر لمكافحة الشغب في مناطق مختلفة من برلين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تحدّى مئات المحتجين المناهضين لتدابير الإغلاق من أنصار حركة "كويردنكر" الأحد أمراً للمحكمة بحظر التظاهر ونظمّوا تجمّعات في العاصمة الألمانية برلين تخللتها صدامات مع الشرطة الألمانية.

وأفادت الشرطة أن بعض المحتجين "ضايقوا وهاجموا" عناصر الأمن في منطقة شارلوتنبرغ غرب العاصمة وتجاوزوا الحواجز.

وقالت شرطة برلين عبر تويتر إن المحتجين "حاولوا اختراق سلسلة للشرطة وجرّ زملائنا، أدى ذلك إلى استخدام المواد المسيلة والهراوات والعنف الجسدي"، مضيفةً أنه "تم توقيف عدد من الأشخاص".

ونظمّت التظاهرات بدعوة من حركة "كويردنكر"، التي باتت أبرز حركة مناهضة لقيود احتواء فيروس كورونا في ألمانيا./انتهى/

رمز الخبر 1916620
https://ar.mehrnews.com/news/1916620/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 10 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات