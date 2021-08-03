كلمة للسيد حسن نصرالله بذكرى الانتصار الكبير في حرب تموز 2006

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله سيتحدث يوم السبت المقبل الساعة 8:30 مساءً بتوقيتِ بيروتَ في الذكرى السنويةِ الخامسةَ عشرةَ للانتصارِ الكبيرِ في حربِ تموزَ 2006.

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