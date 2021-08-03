كلمة للسيد حسن نصرالله بذكرى الانتصار الكبير في حرب تموز 2006

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله سيتحدث يوم السبت المقبل الساعة 8:30 مساءً بتوقيتِ بيروتَ في الذكرى السنويةِ الخامسةَ عشرةَ للانتصارِ الكبيرِ في حربِ تموزَ 2006.
/انتهى/
يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله يوم السبت المقبل الساعة 8:30 مساءً بتوقيتِ بيروتَ في الذكرى السنويةِ الخامسةَ عشرةَ للانتصارِ الكبيرِ في حربِ تموزَ 2006.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله سيتحدث يوم السبت المقبل الساعة 8:30 مساءً بتوقيتِ بيروتَ في الذكرى السنويةِ الخامسةَ عشرةَ للانتصارِ الكبيرِ في حربِ تموزَ 2006.
/انتهى/
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