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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٨:٤٥ م

يوم السبت؛

كلمة للسيد حسن نصرالله بذكرى الانتصار الكبير في حرب تموز 2006

كلمة للسيد حسن نصرالله بذكرى الانتصار الكبير في حرب تموز 2006

يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله يوم السبت المقبل الساعة 8:30 مساءً بتوقيتِ بيروتَ في الذكرى السنويةِ الخامسةَ عشرةَ للانتصارِ الكبيرِ في حربِ تموزَ 2006.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله سيتحدث يوم السبت المقبل الساعة 8:30 مساءً بتوقيتِ بيروتَ في الذكرى السنويةِ الخامسةَ عشرةَ للانتصارِ الكبيرِ في حربِ تموزَ 2006.

/انتهى/

رمز الخبر 1916681
https://ar.mehrnews.com/news/1916681/

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