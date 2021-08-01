اقامة مراسم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب يوم الثلاثاء المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكر الموقع الاعلامي لمكتب حفظ ونشر آثار آية الله الخامنئي اليوم الاحد، فأن مراسم تنفيذ سماحة قائد الثورة الاسلامية حكم تولي الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية، ستقام يوم الثلاثاء 3 آب /اغسطس مع رعاية البروتكولات الصحية، وستبث بشكل مباشر من قنوات الاذاعة والتلفزيون وموقع قائد الثورة.

وسيقدم وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي شرحا لعملية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في دورتها الثالثة عشرة، كما سيتلى نص الحكم بالمصادقة على تصويت الشعب وتنصيب حجة الاسلام ابراهيم رئيسي، رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ثم سيلقي رئيس الجمهورية المنتخب كلمة، وبعد ذلك سيلقي قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي كلمة هذه المراسم.

وتنص المادة 110 من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب، هو من صلاحيات قائد الثورة، فيما ينص قانون الانتخابات الرئاسية ان فترة رئاسة الجمهورية اربع سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ حكم الرئاسة من قبل قائد الثورة الاسلامية.

ومن المقرر أن يؤدي رئيسي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الاسلامي يوم الخميس القادم 5 آب/ اغسطس بحضور وفود من اكثر من 70 بلدا.

ومن المفترض أن يقدم الرئيس المنتخب حكومته الى البرلمان الايراني في يوم السبت القادم 7 آب/ أغسطس الجاري.

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