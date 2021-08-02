ايران ترحب بكل ما يساعد في تنمية دور العراق بالمنطقة/ تسجيل 366 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الخارجية: ايران ترحب بكل ما يساعد في تنمية دور العراق بالمنطقة/ طهران تقف الى جانب تونس حكومة وشعبا

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، أن ايران ترحب دائما بكل ما يساعد على تنمية دور العراق في المنطقة، كما تدعم أي مشروع يعزز السلام والاستقرار في المنطقة، فيما اوضح ان ايران تدرس ما يجري في تونس وتقف الى جانب الحكومة والشعب التونسي لاجتياز هذه المرحلة.

روحاني: ايران ستنتصر في المفاوضات سواء مع القوى العظمى في العالم أو مع العالم برمته

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني انه لم يراوده أدنى شك أن ايران ستنتصر في المفاوضات سواء مع القوى العظمى في العالم أو مع العالم برمته.

مسؤول عسكري: القوات المسلحة الايرانية في الخطّوط الأولى لعمليات إطفاء حرائق الغابات في تركيا

أعلن رئيس مركز السيطرة والدعم الجوي لاطفاء الحرائق بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية عن انجاز القوات المسلحة الايرانية أولى عمليات إطفاء حرائق الغابات في تركيا.

قائد عسكري: ايران تسعى لتطوير صناعة الطيران وعلوم الجوفضاء

قال رئيس جامعة الشهيد ستاري لعلوم وتقنيات الطيران الايرانية العميد علي رضا رودباري ان النشاطات متواصلة في مجال تطوير قطاع صناعة الطيران وعلوم الجوفضاءفي البلاد.

في بيان؛ السفارة الإيرانية تطالب جميع المواطنين بعدم السفر إلى أفغانستان حتى إشعار آخر

طالبت السفارة الإيرانية في كابول، جميع المواطنين بعدم السفر إلى أفغانستان حتى إشعار آخر بسبب تصاعد المخاطر الأمنية في أفغانستان.

بحضور قائد الثورة: اقامة مراسم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب يوم الثلاثاء المقبل

تقام بعد غد الثلاثاء مراسم تنفيذ قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، حكم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي بحضور كبار المسؤولين في البلاد.

وزارة الصحة: تسجيل 366 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 366 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 90 الفا و996شخصا.

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