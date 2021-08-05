طهران ترفض الاتهامات عن علاقتها بعملية الاعتداء على سفينة قرب الفجيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسائل وجهت إلى الأمم المتحدة، رفضت إيران الاتّهامات التي وجهتها لها بريطانيا وليبيريا ورومانيا عن علاقتها بعملية اعتداء مزعومة على سفينة قرب الفجيرة. الميادين حصلت على نسخة من الرسالة التي وجهها مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي.

وقال على متن الرسالة إن هذه الاتّهامات لا تستند إلى أيّ قرائن وبراهين بل تستند فقط إلى مجرّد تكهّنات وترجيحات فارغة من أيّ محتوى، مشيراً إلى أن إلى أنّ سجّل "إسرائيل" مليء بانتهاك القانون الدوليّ واختلاق حوادث كما حمّلها المسؤولية وحذرها من الإقدام على أيّ خطوات من شأنها زعزعة الاستقرار.

قال مجيد تخت روانجي إن هذه الاتّهامات التي تم توجيهها الى ايران لا تستند إلى أيّ قرائن وبراهين بل تستند فقط إلى مجرّد تكهّنات وترجيحات فارغة من أيّ محتوى

ويذكر أن منذ أيام، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير عن وقوع "حادث عسكري" قرب ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.

ونشر موقع "نيوز 24" الإسرائيلي، أن 4 سفن بالقرب من شواطئ دولة الإمارات العربية أبلغت، عن فقدانها السيطرة بالقرب من جزيرة الفجيرة الاماراتية في خليج عُمان.

ويوم الجمعة الماضي، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن وزارة الدفاع البريطانية، معلومات عن مهاجمة سفينة إسرائيلية، قبالة خليج عُمان، حيث اتهمت بريطانيا وأميركا و"إسرائيل" إيران بالضلوع في الاستهداف.

وبدوره، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي امس الأربعاء إن "قواتنا تساهم في تأمين حركة الملاحة، وتقدّم المساعدة لتوفير أمن السفن التجارية، ولديها إشراف تام على التحركات المشبوهة وجاهزة للرد".

وأضاف شكارجي في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن "الأخبار الصهيونية والسعودية حول زعزعة الأمن وقرصنة السفن تندرج ضمن التمهيد لمغامرة"./انتهى/