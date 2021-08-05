رئيسي: ضرورة بذل جهود شاملة لإرساء السلام والأمن المستدام بالمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك لدى استقبال رئيسي صباح اليوم الخميس، رئيس الوزراء الارميني " نيكول باشينيان" في طهران.

وشدد على أن التوتر والاشتباك ليس بمصلحة اي طرف ومن الضرورة بذل الجهود الشاملة لإرساء السلام والأمن المستدام بالمنطقة.

وعلى صعيد العلاقات الايرانية الارمينية، أشار رئيسي الى أن بالتعاون والتضامن بالامكان اتخاذ خطوات كبيرة باتجاه مصالح البلدين.

ولفت الى امكانيات ايران وأرمينيا بالمجال الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، مؤكدا أن ثمة ارادة بتسريع وتيرة استكمال المشاريع المشتركة.

من جهته قدم رئيس الوزراء الأرميني تهانيه للرئيس رئيسي بمناسبة انتخابه، مؤكدا أن العلاقات الايرانية الأرمينية تحظى بمكانة خاصة، معربا عن ثقته أن بالعهد الرئاسي الجديد ستشهد تنمية العلاقات الثنائية تسارعا.

وبيّن أن يريفان لديها أقصى استعداد لتنمية وترسيخ العلاقات مع طهران في اطار المصالح المتبادلة.

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