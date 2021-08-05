وزير الخارجية الكويتي يصل الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرت مراسم استقبال رسمية لوزير الخارجية الكويتي لدى وصوله مطار مهراباد الدولي في طهران، بحضور عدد من كبار المسؤولي البلاد.

وورد في هذا التقرير ايضا، ان الشيخ احمد الصباح ينوي اجراء مباحثات قبيل مراسم اداء اليمين الدستورية، مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف".

وفي سياق متصل، وصل وزير التجارة والصناعة في دولة قطر "علي الكواري"، اليوم الخميس، الى العاصمة طهران وتم استقباله من قبل كبار المسؤولين الايرانيين.

كما وصل كل من رئيس مجلس الامة الكبير في تركيا "مصطفى شانتوب" والوفد المرافق له، ورئيس حكومة اقليم كردستان العراق "نيجرفان بارزاني"، عصر اليوم الخميس الى العاصمة طهران للمشاركة في المراسم .

يذكر ان مراسم اداء اليمين الدستورية، ستجري عند الساعة الخامسة عصر اليوم الخميس (5 اغسطس 2021) في مبنى مجلس الشورى الاسلامي بمشاركة جمع غفير من الشخصيات الرسمية الاجنبية من بينهم رؤساء جمهورية ورؤساء برلمانات ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء اخرين، اضافة الى العشرات من مدراء ومندوبي المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية والشخصيات الدينية والثقافية والاجتماعية من انحاء العالم.

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