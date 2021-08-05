هنية يصل ايران على رأس وفد قيادي من حماس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حركة المقاومة الاسلامية خماس قالت في بيانها: "تلبية لدعوة من الجمهورية الإسلامية في إيران، وصل فجر يوم الخميس وفد رفيع المستوى من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة إسماعيل هنية للمشاركة فمراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي.

وستجري المراسم عصر اليوم الخميس في مبنى مجلس الشورى الاسلامي بمشاركة اكثر من 115 شخصية رسمية اجنبية من بينهم رؤساء جمهورية ورؤساء برلمانات ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء آخرين، اضافة الى العشرات من مدراء ومندوبي المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية والشخصيات الدينية والثقافية والاجتماعية من مختلف انحاء العالم./انتهى/