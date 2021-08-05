الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقبل أية قيود على انتاج وتصدير النفط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب " كاظم غريب آبادي" في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، أن ايران لطالما كانت ولازالت عضوا فاعلا وهاما بمنظمة أوبك، وقد أعلنا مرارا أن ايران مع عودة الظروف الطبيعية لن تقبل أية قيود على انتاج وتصدير النفط، حيث يمثل هذا ارادة وطنية وليس قرارا يتخذ عبر الجهود المشتركة.

يذكر أن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية المستقرة في فيينا " ميخائيل اوليانوف" أعرب عن أمله بدعم ايران جهود تحالف اوبك بلس بغية الحفاظ على استقرار السوق بعد رفع الحظر عن طهران.

وكتب اوليانوف أنه من المؤمل انضمام ايران بعد الحظر وعودة صادراتها، الى جهود اوبك بلاس بهدف استقرار سوق النفط.

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