رئيسي يؤكد إرادة إيران لإقامة علاقات واسعة مع جميع الدول/تسجيل 458 حالة وفاة بكورونا

خلال استقباله مئات الوفود من العديد من دول العالم؛ رئيسي يؤكد إرادة إيران حكومة وشعبا لإقامة علاقات واسعة وشاملة مع جميع الدول

التقى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بكبار المسؤولين الدوليين ومئات الوفود من العديد من دول العالم، وأكد إرادة إيران حكومة وشعبا لإقامة علاقات واسعة وشاملة مع جميع الدول بما يخدم مصالح شعوبها.

سفارة ايران بلندن: الجمهورية الإسلامية ليست عميلة أو خادمة لأي لاعب سیاسي في العالم

اكدت السفارة الإيرانية في لندن، رداً على تصريحات وزير الخارجية البريطاني الذي قال "أن أبواب الدبلوماسية أمام إيران نصف مفتوحة"، اكدت أن باب الدبلوماسية يجب ان يكون مفتوحا على أساس الاحترام المتبادل.

رئيسي لقادة المقاومة؛ بوادر الانتصار العظيم لمحور المقاومة ظهرت اليوم/نظرية المقاومة في فلسطين قد اتت وستؤتي اوكلها

أكد الرئيس الايراني ایة الله ابراهيم رئيسي، أنه ظهرت اليوم بوادر الانتصار العظيم لمحور المقاومة، مبينا ان نظرية المقاومة في فلسطين قد اتت وستؤتي اوكلها وان ما يقرر مستقبل فلسطين والمنطقة هو كفاح المجاهدين ومقاومة الجهاديين.

خلال مباحثات مع نظيره الكويتي؛ ظريف يشيد بالعلاقات الودية والوثيقة التي تبعث على الاحترام بين طهران والكويت

اكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، بان السياسات المبدئية لإيران مبنية على أساس توسيع العلاقات مع دول الجوار؛ منوها بالعلاقات الودية والوثيقة التي تبعث على الاحترام بين طهران والكويت.

قاليباف: الجمهورية الاسلامية الايرانية ثابتة على عهدها حتى تحرير فلسطين

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف،ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ثابتة على عهدها حتى تحرير فلسطين، معتبرا القضية الفلسطينية بانها مازالت القضية الاولى للعالم الاسلامي.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 458 حالة وفاة و 34913 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 34913 إصابة و458 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغت اكثر من 14 مليونا و736 ألف جرعة.

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