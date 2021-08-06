"حزب الله" يعلن مسؤوليته عن استهداف محيط مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله” بياناً جاء فيه:

عند الساعة 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم. ‏

وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار

‏ المقاومة الإسلامية ‏

‏ الجمعة 6 آب 2021‏

المصدر : قناة المنار