"حزب الله" يعلن مسؤوليته عن استهداف محيط مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله” بياناً جاء فيه:
عند الساعة 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم.
وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار
المقاومة الإسلامية
الجمعة 6 آب 2021
المصدر : قناة المنار
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