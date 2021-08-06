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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٣٢ م

في بيان؛

"حزب الله" يعلن مسؤوليته عن استهداف محيط مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا

"حزب الله" يعلن مسؤوليته عن استهداف محيط مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا

تبنى "حزب الله" الهجوم الصاروخي الذي أسفر اليوم الجمعة عن إطلاق صافرات الإنذار الإسرائيلية في الجولان والجليل الأعلى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله” بياناً جاء فيه:

عند الساعة 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم. ‏

وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار
‏ المقاومة الإسلامية ‏
‏ الجمعة 6 آب 2021‏

المصدر : قناة المنار

رمز الخبر 1916757
https://ar.mehrnews.com/news/1916757/

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