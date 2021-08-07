رجال المقاومة الإسلامية في لبنان رسموا ردعا جديداً ضد العدو الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المجلس في بيان له إن “رجال المقاومة الإسلاميّة في لبنان رسموا ردعا جديدًا عسكريًّا ضدّ العدوّ الصهيونيّ، وذلك ردًّا على غاراته الجويّة التي استهدفت الأراضي اللبنانيّة في أكثر من منطقة في الجنوب، متسلّحًا بغروره الواهي ورهاناته الفاشلة”.

واكد المجلس ان “رجال حزب الله ثبتوا بضربتهم التي أربكت هذا العدوّ وأوهنت حساباته ومخطّطاته، أنّهم العين الساهرة على سيادة لبنان، وقد مارسوا حقّهم المشروع في الدفاع عنه، وكان ردّهم النار بالنار”، وبارك “لقيادة المقاومة وكلّ جنودها هذا الردع المقدّس الذي لا يفهم الصهاينة سواه”، وتابع “نسأل الله تعالى أن يحمي لبنان شعبًا وجيشًا ومقاومة، كما نرسل لهم تحايا شعبنا البحرانيّ الذي هو ناصر لهذه المقاومة الشريفة”.

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