القصف الصهيوني لن يثني الفلسطينيين من انتزاع حقوقهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم حركة المقاومة الإاسلامية "حماس" فوزي برهوم شدد في تصريح له اليوم السبت، أن إصرار شباب غزة الثائر ببالوناتهم الحارقة على استهداف مغتصبات الغلاف، إثبات للمرة الألف أنهم لن يخضعوا لإملاءات العدو ومحاولاته فرض المعادلات على قطاع غزة.

واندلعت خمس حرائق في مستوطنات غلاف غزة، أمس الجمعة، قال الاحتلال إنها بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

وقصفت طائرات الكيان الحربية، فجر اليوم السبت، موقعاً للمقاومة وأرضاً زراعية شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات بشرية./انتهى/