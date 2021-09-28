اللجنة البارالمبية الدولية تُثمّن اداء المنتخب الايراني لجودو المكفوفين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وحيد نوري ومحمد رضا خير الله زاده من المنتخب الوطني الايراني لجودو المكفوفين، استطاعا تحقيق الفوز بميداليتين ذهبيين في بارالمبياد طوكيو، حيث اثنت اللجنة البارالمبية الدولية على ادائهم المذهل.

وقال تقرير اللجنة الدولية البارالمبية الدولية ان وحيد نوري فاز بميدالية برونزية في بطولة العالم وتمكن من احراز اول ميدالية ذهبية في بارالمبياد طوكيو.

واضاف، بعد نجاح وحيد نوري تمكن زميله محمد رضا خير الله زاده من الفوز في بارالمبياد طوكيو وزيادة عدد الميداليات الايرانية في فرع الجودو إلى ميداليتين ذهبيتين.

واستطاعت الفرق الرياضية الايرانية الفوز بـ 12 ميدالية ذهبية و 11 فضية وميدالية برونزية واحدة في بارالمبياد طوكيو، وسجلت واحدة من افضل النتائج في تاريخ مشاركة ايران في دورة الالعاب البارالمبية./انتهى/