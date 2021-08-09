قوى الأمن الداخلي تضبط شحنة مخدرات معبأة زنتها نحو 350 كغ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال العميد فرشيد في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين: ان رجال قوى الامن الداخلي اصدروا امر التوقف لسيارة اشتبهوا بها عند نقطة تفتيش في مدينة نهبندان الا ان قائدها زاد من سرعته هاربا ما حدا برجال الامن الداخلي الى ملاحقة السيارة واطلاق نيران هوائية حيث ارغموه على التوقف.

واضاف: اثر تفتيش السيارة تم العثور على شحنة مخدرات معبأة زنتها 136 كغم و 200 غم وتم في هذا الاطار اعتقال مهربين اثنين.

وتابع العميد فرشيد قائلا: كما ان رجال قوى الامن الداخلي اشتبهوا بشاحنة عند نقطة تفتيش سهل آباد في نهبندان، حيث تم منها ضبط شحنة مخدرات زنتها 202 كغم و 850 غم معبأة داخل الشاحنة التي كانت تحمل اعلاف حيوانات وتم اعتقال مهربين اثنين في هذا الاطار.

وقال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خراسان الجنوبية انه تم تسليم المهربين الاربعة للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم.

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