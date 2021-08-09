ايران تستطيع التعامل مع جميع المتغيرات في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اسماعيل هنية في حوارا مع قناة العالم نحن نهنئ الشعب الايراني المسلم بتنصيب الرئيس الجديد سيادة الرئيس ابراهيم رئيسي، نحن التقيناه من خلال وفد قيادة حركة المقاومة الاسلامية حماس. استمعنا الى الموقف الثابت والراسخ للجمهورية الاسلامية في دعم القضية الفلسطينة في دعم المقاومة بل العمل على تطوير ايضا هذه المقاومة خاصة بعد معركة سيف القدس، الحقيقة اننا مرتاحون لهذا الموقف الرئاسي، مرتاحون للتوجهات المستقبلية المتعلقة بالنظر الى المقاومة الى الحق الفلسطيني الاصيل وايضا الى هذا الانفتاح على المنطقة بما يخدم ان شاء الله مصالح الامة العليا.

وصرح انه لاشك بان الامیرکان والصهاينة دائما هم في موقع العدوان على ايران وعلى المقاومة في فلسطين وعلى المنطقة بشكل عام هذا توجه ثابت وعدواني من قبل الاحتلال الاسرائيلي ومن قبل الولايات المتحدة الاميركية، نحن نعتقد بان الجمهورية الاسلامية قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات ومما سمعناه ايضا من القيادات التي التقيناها بان الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل تخطئ اذا ما فكرت بالعدوان على الجمهورية الاسلامية نحن المقاومة الفلسطينية في حالة اشتباك دائم مع الاحتلال في غزة وفي الضفة وفي القدس، المعركة مفتوحة مع هذا العدو وبالتالي نحن جزء من هذه المواجهة المفتوحة حتى نحرر ان شاء الله ارضنا باذن الله تعالى.

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