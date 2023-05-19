واشنطن تفرض عقوبات على الاستخبارات العسكرية الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الخزانة الأمريكية إن الاستخبارات الخارجية الروسية أداة بيد الحكومة الروسية، وجزء منها ما يستدعي فرض العقوبات عليها.

وتثير العقوبات الأمريكية ضد الشخصيات العسكرية الروسية السخرية في روسيا، حيث لا يدير العسكريون الروس، ولاسيما رجال الاستخبارات أي أنشطة أو علاقات مالية مع الغرب، ولا يدّخرون أموالهم هناك، ولا يلهثون لزيارة الدول الغربية.

وأكدت روسيا في أكثر من مناسبة أنها لن تتأثر بالعقوبات التي بدأها الغرب منذ عدة سنوات، فيما تعلو في الغرب الأصوات التي تؤكد أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، وأن المتضرر الأول منها البلد الذي يفرضها، إذ لا يمكن معاقبة البلد المنتج من قبل البلد المستورد.

المصدر: تاس

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