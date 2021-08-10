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١٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٣١ م

وزارة الصحة:

تسجيل508حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل508حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل508وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 95 الفا و111شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاثنین لغاية ظهر اليوم الثلاثاء، تسجيل 39 الف و139 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و238الاف و676إصابة من ضمنها ستة الاف و749شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 508شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 95 الفا و 111شخصا.

وتعافى 3 ملايين و591الاف و313شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و683الفا و686اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916875
https://ar.mehrnews.com/news/1916875/

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