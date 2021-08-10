تسجيل508حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاثنین لغاية ظهر اليوم الثلاثاء، تسجيل 39 الف و139 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و238الاف و676إصابة من ضمنها ستة الاف و749شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 508شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 95 الفا و 111شخصا.

وتعافى 3 ملايين و591الاف و313شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و683الفا و686اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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