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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٠٣ م

وزارة الصحة:

تسجيل387 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل387 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل387وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 93 الفا و473شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الجمعة لغاية ظهر اليوم السبت تسجيل 26 الف و439 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و119 الاف و110إصابة من ضمنها ستة الاف و375شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 387شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 93 الفا و 473شخصا.

وتعافى 3 ملايين و515الاف و263شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و399الفا و374اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916786
https://ar.mehrnews.com/news/1916786/

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