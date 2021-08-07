تسجيل387 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الجمعة لغاية ظهر اليوم السبت تسجيل 26 الف و439 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و119 الاف و110إصابة من ضمنها ستة الاف و375شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 387شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 93 الفا و 473شخصا.

وتعافى 3 ملايين و515الاف و263شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و399الفا و374اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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