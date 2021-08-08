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٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٣٧ م

وزارة الصحة:

تسجيل542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل542وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 94 الفا و15شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس السبت لغاية ظهر اليوم الاحد تسجيل 39 الف و619إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و158 الاف و729إصابة من ضمنها ستة الاف و462شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 542شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 94 الفا و15شخصا.

وتعافى 3 ملايين و539الاف و35شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و494الفا و40اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916814
https://ar.mehrnews.com/news/1916814/

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