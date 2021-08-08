تسجيل542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس السبت لغاية ظهر اليوم الاحد تسجيل 39 الف و619إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و158 الاف و729إصابة من ضمنها ستة الاف و462شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 542شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 94 الفا و15شخصا.

وتعافى 3 ملايين و539الاف و35شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و494الفا و40اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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