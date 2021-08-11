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١١‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٠٣ م

وزارة الصحة:

تسجيل 536 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 536 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 536 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 95 الفا و647 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الثلاثاء لغاية ظهر اليوم الاربعاء، تسجيل 42 الف و541 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و281 الاف و217 إصابة من ضمنها ستة الاف و932 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 536 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 95 الفا و 647 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و618 الاف و224 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و790 الفا و150 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916908
https://ar.mehrnews.com/news/1916908/

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