تسجيل 536 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الثلاثاء لغاية ظهر اليوم الاربعاء، تسجيل 42 الف و541 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و281 الاف و217 إصابة من ضمنها ستة الاف و932 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 536 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 95 الفا و 647 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و618 الاف و224 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و790 الفا و150 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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