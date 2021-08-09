تسجيل588حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاحد لغاية ظهر اليوم الاثنين تسجيل 40 الف و808 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و199 الاف و537إصابة من ضمنها ستة الاف و561شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 588شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 94 الفا و 603شخصا.

وتعافى 3 ملايين و565الاف و575شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و586الفا و805اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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