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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٤٥ م

وزارة الصحة:

تسجيل588حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل588حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل588وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 94 الفا و603شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاحد لغاية ظهر اليوم الاثنين تسجيل 40 الف و808 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و199 الاف و537إصابة من ضمنها ستة الاف و561شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 588شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 94 الفا و 603شخصا.

وتعافى 3 ملايين و565الاف و575شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و586الفا و805اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916842
https://ar.mehrnews.com/news/1916842/

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