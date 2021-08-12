تسجيل 568 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاربعاء لغاية ظهر اليوم الخميس، تسجيل 39 الف و49 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و32 الاف و266 إصابة من ضمنها سبعة الاف و48 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 568 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 96 الفا و 215 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و647 الاف و16 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و889 الفا و997 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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