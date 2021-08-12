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١٢‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٢٨ م

وزارة الصحة:

تسجيل 568 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 568 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 568 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 96 الفا و215شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاربعاء لغاية ظهر اليوم الخميس، تسجيل 39 الف و49 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و32 الاف و266 إصابة من ضمنها سبعة الاف و48 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 568 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 96 الفا و 215 شخصا.

وتعافى 3 ملايين و647 الاف و16 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و889 الفا و997 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916934
https://ar.mehrnews.com/news/1916934/

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