رئيسي يوعز بضرورة اسراع عملية تامين الموارد اللازمة لاستيراد اللقاحات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي اوعز عقب مناقشة اخر تطورات ضمان مصادر العملة الصعبة لاستيراد لقاح كورونا، باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتسريع ضمان توفير مصادر التمويل اللازمة لاستيراد لقاح كورونا بالقدر المطلوب مع إعطاء الأولوية لذلك.

وكما جرى في اجتماع اليوم مناقشة قضيتين تتعلقان بتلبية احتياجات العملة الصعبة للسلع الأساسية وكذلك الأدوية والمعدات الطبية والتوزيع السريع للبضائع الأساسية المخزنة في الموانئ في جميع أنحاء البلاد.

وتم في هذا الاجتماع تقديم تقرير عن وضع احتياطي السلع الأساسية ونظرا للوضع المتميز للبضائع في الموانئ ، فقد تقرر توفير العملة الصعبة اللازمة لهذه السلع وتخليص البضائع وتوزيعها في جميع أنحاء البلاد دون انقطاع لتحسين الوصول إلى السلع في جميع أنحاء البلاد.

وشدد الرئيس في هذا الاجتماع على ضرورة إصلاح عملية تخصيص العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع ، وكذلك سبل تسريع تخليص ونقل البضائع إلى مختلف انحاء البلاد./انتهى/