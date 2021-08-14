بريطانيا تحاول ابتزاز إيران بشأن الأموال المحتجزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عراقجي اليوم السبت وفقًا لتغريدة على حسابه في منصة تويتر: "إن بريطانيا تحاول ابتزاز إيران من خلال أخذ أموالنا الخاصة - المحتجزة بشكل غير قانوني لأكثر من 40 عاما، مؤكدًا أن هذه المعادلة لن يُكتب لها النجاح أبدا".

وأضاف: "لا يزال لدينا اتفاق حان الوقت لكي تفعل بريطانيا الشيء الصحيح وتتوقف عن السماح للولايات المتحدة بتخريب التبادل الإنساني" في اشارة منه الى اتفاق تبادل السجناء.

يُشار إلى أن تصريحات عراقجي جاءت ردًا على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والذي طالب بالافراج عن احد المدانين من قبل السلطة القضائية في إيران، اثر ادانته بقضايا امنية والتعاون مع الموساد الإسرائيلي.

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